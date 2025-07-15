Osmaniye'de Sulama Kanalına Düşen Otomobilde 1 Kişi Boğuldu

Osmaniye'de Sulama Kanalına Düşen Otomobilde 1 Kişi Boğuldu
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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin içinde bulunan Şeref Parmaksız, boğularak hayatını kaybetti. Olay yerindeki ekipler, Parmaksız'ın cansız bedenini su içerisinde buldu.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilde bulunan 1 kişi boğuldu.

Kaza, Sumbas ilçesine bağlı Reşadiye köyü ile Kadirli ilçesine bağlı Azaplı köyü arasında bulunan yol kenarındaki tarımsal sulama kanalına otomobil düştüğünü görenler durumu 112 ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler yaptıkları incelemede araç içerisinde kimseyi bulamadı. Aramalar kanal içerisinde yoğunlaştı. Yapılan inceleme sonucunda otomobilin kanala düştüğü noktanın ilerisinde su içerisinde Şeref Parmaksız'ın cansız bedenine ulaştı.

Parmaksız'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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