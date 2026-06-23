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Osmaniye'de 66 yaşındaki şahsı bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Osmaniye'de 66 yaşındaki şahsı bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
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Osmaniye'de sokak ortasında çıkan tartışmada bir kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Osmaniye'de sokak ortasında çıkan tartışmada adamı bıçaklayarak öldüren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün merkeze bağlı Alibeyli Mahallesi yeni çarşı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Güloğlugil (66) ile Ökkeş G. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ökkeş G., bıçakla Bayram Güloğlugil'i yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güloğlugil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Güloğlugil'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Ökkeş G., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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