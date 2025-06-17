Osmaniye'de Silahlı Suç Örgütüne Operasyon: 18 Gözaltı, 9 Tutuklama

Osmaniye'de kasten adam öldürmeye teşebbüs, yağma, iş yeri kurşunlama, mala zarar verme ve silahlı tehdit olaylarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 9'u tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6-13 Haziran 2025 tarihleri arasında il genelinde gerçekleşen kasten adam öldürmeye teşebbüs, yağma, iş yeri kurşunlama, mala zarar verme ve silahlı tehdit olaylarına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, 10 ayrı olaya karıştığı tespit edilen 18 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet tüfek ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 9 şahıs tutuklanırken, 9 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi. - OSMANİYE