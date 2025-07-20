Osmaniye'de Silahlı Saldırı Düzenleyen 3 Kişi Tutuklandı

Osmaniye'de Silahlı Saldırı Düzenleyen 3 Kişi Tutuklandı
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Osmaniye'de husumetlilerine ait iki işyerine silahlı saldırı gerçekleştiren 3 şahıs tutuklandı. Olay, işyeri sahipleriyle husumet yaşayan şüphelilerin motosikletle gelerek iş yerlerine ateş açması sonucu meydana geldi.

Osmaniye'de husumetlilerine ait 2 ayrı işyerine farklı zamanlarda silahlı saldırı düzenleyen 3 kişi tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Adnan Menderes ve Raufbey Mahallesinde işyerlerinin kurşunlanma olayı ile ilgili çalışma başlattı. İddiaya göre iş yeri sahibiyle aralarında husumet bulunan şüpheliler, motorsikletle gelip iş yerlerine kurşun sıkıp olay yerinden hızla kaçtı. O anlar kameraya yansırken, polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren şahıslar tespit edilerek yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö.,S.Ş. ve M.F.A. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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