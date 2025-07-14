Osmaniye'de Silahlı Çatışma: 6 Kişi Tutuklandı

Osmaniye'de Silahlı Çatışma: 6 Kişi Tutuklandı
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Osmaniye'de iki grup arasında gerçekleşen silahlı çatışmada gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı. Olay, 8 Temmuz'da Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi ve çatışmada 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'de iki grup arasında meydana gelen silahlı çatışma olayıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

Olay, 8 Temmuz günü Adnan Menderes Mahallesi AVM önünde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralanmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmada 7 şüpheli gözaltına alındı, olayda kullanıldığı belirlenen 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 6'sı tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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