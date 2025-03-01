Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli

Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli
Trump'ın yüz çevirdiği Ukrayna'ya, IMF'den yüz milyonlarca dolarlık yeni finans paketi

Trump'ın yüz çevirdiği Zelenskiy'i paraya boğacaklar
'Yemediğimi yedirmem' sloganıyla satış yapan firma vatandaşı şoke etti

"Yemediğimi yedirmem" sloganıyla satış yapan firma vatandaşı şoke etti
'Babam yaşındasın' deyip reddettiği adam yüzüne kezzap attı! İki gözünü de kaybetti

"Babam yaşındasın" deyip reddettiği adam hayatını kararttı

Osmaniye'de Seyir Halindeyken Alev Alan Otomobil Söndürüldü

Osmaniye'de Seyir Halindeyken Alev Alan Otomobil Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkaran otomobilde yangın çıktı. Sürücünün yardım istemesi üzerine itfaiye ekipleri yangını söndürdü, maddi hasar oluştu.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Gaziantep-Adana Otoyolu, Bahçe mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Y. idaresindeki 27 AFT 081 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Yangını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın nedeniyle otomobilde maddi hasar meydana geldi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İş insanı İnan Kıraç'a kötü haber! Büyük mirasta beklenen rapor çıktı
img

Milyonlarca araç sürücüsü bu habere sevinecek
img

"Yemediğimi yedirmem" sloganıyla satış yapan firma vatandaşı şoke etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konuğunun aylık kazancını duyan Esra Erol, Bakan Yerlikaya'ya çağrıda bulundu

Konuğunun aylık kazancını duyunca Bakan Yerlikaya'ya seslendi
ABD tarihinde bir ilk: Trump, Beyaz Saray'da kripto zirvesine ev sahipliği yapacak

Trump, Beyaz Saray'da kripto zirvesine ev sahipliği yapacak
Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı

Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı
Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor

Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor
'Bizi kim alabilir?' paylaşımı sonrası jandarma gerekeni yaptı

Hikayenin sonunu görmeniz lazım
Zorlu Holding'de Ramazan mesajı krizi! CEO'lar birbirine girdi, sosyal medyadan tepki yağıyor

Zorlu Holding'de "Ramazan" krizi! CEO'lar karşı karşıya geldi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.