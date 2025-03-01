Osmaniye'de Seyir Halindeyken Alev Alan Otomobil Söndürüldü
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkaran otomobilde yangın çıktı. Sürücünün yardım istemesi üzerine itfaiye ekipleri yangını söndürdü, maddi hasar oluştu.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Gaziantep-Adana Otoyolu, Bahçe mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Y. idaresindeki 27 AFT 081 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Yangını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın nedeniyle otomobilde maddi hasar meydana geldi. - OSMANİYE