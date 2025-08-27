Osmaniye'de şarampole savrulan tır sürücüsü yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole savrulan tırın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Mustafa Yağız Mahallesi Kadirli-Andırın kara yolunda seyreden sürücüsü öğrenilemeyen tır, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Sürücü araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
