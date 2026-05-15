Osmaniye'de sağanak etkili oldu: Evini su basan yaşlı kadın kurtarıldı

Osmaniye'de sağanak yağış nedeniyle evinde mahsur kalan yaşlı kadın, vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Osmaniye'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı ev ve iş yerlerini de su basarken merkeze bağlı Koçyurdu köyünde sular altında kalan evinde mahsur kalan yaşlı bir kadının yardımına ekipler yetişti. Vatandaşların da desteğiyle yaşlı kadın evden çıkarılarak güvenli alana alındı. Sel sularının girdiği evde birçok eşyanın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Ekiplerin bölgede su tahliye ve hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı