Osmaniye'de Otoyol Kenarında Çalılıkta Yangın Çıktı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otoyol kenarındaki çalılıkta çıkan yangın, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemelere başlandı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otoyol kenarındaki çalılıkta çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.
Yangın, Osmaniye-Düziçi Otoyolu Şekerdere mevkiinde yol kenarında çıktı. Otoyol kenarında bulunan çalılık alanda çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa