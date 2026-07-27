Haberler

Kadirli'de iki araç çarpıştı: 5 yaralı

Kadirli'de iki araç çarpıştı: 5 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yusufizzettin köyü mezarlık civarındaki eski yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor

AK Parti tarih verdi: İnce işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında

5 ilimiz ciddi risk altında
Ahbap soruşturmasında ifadeye çağrılan Hayko Cepkin: Zaten bu saate kadar çağrılmadığım için gocunuyordum

İfadeye çağrılan Hayko Cepkin sessizliğini ironik bir dille bozdu
İlyas Yalçıntaş'ın uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı

Ünlü şarkıcının merakla beklenen test sonucu çıktı
Feyza Altun'un Ahbap soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı

Ahbap soruşturmasında Feyza Altun da ifade verdi
Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, koltuğunu bırakıp Formula 1'de foto muhabiri oldu

Bu adamın aslında kim olduğunu duyunca şoke olacaksınız
Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı
Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten