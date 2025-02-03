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Osmaniye'de Otomobil Ağaca Çarptı, Sürücü Yaralandı

Osmaniye'de Otomobil Ağaca Çarptı, Sürücü Yaralandı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, direksiyon hâkimiyetini kaybeden bir sürücünün otomobili refüjdeki ağaca çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yoldan çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda meydana geldi. Atilla Ü. idaresindeki 80 LR 056 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Atilla Ü., itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla iglili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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