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Osmaniye'de Otobüsün Altında Kalan Kadın Yaralandı

Osmaniye'de Otobüsün Altında Kalan Kadın Yaralandı
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Osmaniye'de dönüş yapan özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kadın otobüsün altında kalırken, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'de özel halk otobüsü dönüş yaptığı sırada altında kalan kadın yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Osmaniye İstiklal Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevgi C. yolun karşısına geçmek istedi o sırada dönüş yapan otobüs kadını fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Sevgi C. otobüsün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların fark etmesi ve otobüs şoförünün aracı durdurması sonucu müdahale edilerek kadın otobüsün altından çıkarıldı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Sevgi C. Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Önünden geçmek istediği otobüsün altında kalma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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