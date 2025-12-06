Osmaniye'deki feci kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen otobüs-tır kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren 7 kişinin isimleri ve memleketleri belli oldu.

Kaza, saat 05.00 sıralarında E-90 Otoyolu Osmaniye-Gaziantep istikametinde meydana geldi. H.K. (52) yönetimindeki 06 CSZ 834 plakalı çekici, lastiğinin patlaması nedeniyle sağ şeritte durdu. Bu sırada orta şeritte seyir halinde olan ve İzmir-Gaziantep seferini yapan A.A. (42) idaresindeki 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, duran çekiciye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste büyük hasar oluştu, bazı yolcular araçta sıkıştı.Olay yerine gelen sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri yaralılara müdahale ederek hastanelere sevk etti. Kazada 11 kişi yaralanırken 7 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri de belli oldu. Hayatını kaybedenlerin, Esma Atlar (37) - Gaziantep, Mehmet Kızıldoğan (42) - Kahramanmaraş, Ahmet Keske (19) - Kilis, Nezihe Avcu (55) - Konya, Ökkeş Acet (56) - Gaziantep, Yaşar Doğan (59) - Gaziantep ve Eda Bayrak (36) - Gaziantep nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - OSMANİYE