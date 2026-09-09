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Osmaniye’de örtü yangını kontrol altına alındı: 50 dekar alan zarar gördü

Osmaniye’de örtü yangını kontrol altına alındı: 50 dekar alan zarar gördü
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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 50 dekar alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesine bağlı Nacar Yaylası mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Dik ve kayalık arazi, kök kalıntıları, yoğun ölü örtü ve yukarıdan yuvarlanan taşlar nedeniyle müdahalenin güçlükle sürdürüldüğü yangına karadan arazöz, su tankları ve orman işçileriyle, havadan ise helikopterle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 50 dekar alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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