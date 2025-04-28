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Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Düziçi ilçesinde, vatandaşların ihbarı üzerine, ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında 1 dekar örtülü alan zarar gördü.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Söğütlügöl köyü Bozsırt ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerce büyümeden kontrol altına alınarak söndürülen yangında 1 dekar örtülü alan zarar gördü. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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