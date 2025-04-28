Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Söğütlügöl köyü Bozsırt ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerce büyümeden kontrol altına alınarak söndürülen yangında 1 dekar örtülü alan zarar gördü. - OSMANİYE