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Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 dekar alan zarar gördü, çıkış nedeni henüz belli değil.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Düziçi'nin Çamiçi Mahallesi Çimenler Yaylası'nda çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. 2 arazöz, 1 pikap ve 13 personelin katıldığı söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında yaklaşık 1 dekar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni henüz belli olmadı.

Yangınla ilgili detaylı inceleme devam ediyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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