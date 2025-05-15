Osmaniye'de onlarca araç sel sularına kapıldı

Osmaniye'de onlarca araç sel sularına kapıldı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle onlarca araç sel sularına kapıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle onlarca araç sel sularına kapıldı.

Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde aniden başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak hayatı felç etti. Yağış nedeniyle su taşkınları meydana gelirken, yollar göle döndü. Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde bulunan Bülbül Deresi kenarındaki onlarca araç sel sularına kapılarak kullanılamaz hale geldi. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yetkililer, vatandaşlara dere kenarında bulunan araçlarını çekmesi için uyarıda bulundu. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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