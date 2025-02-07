Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde konuşuyor

AK Parti İstanbul'da bayrak değişimi! Erdoğan'dan önemli mesajlar
Sahte içki kabusu büyüyor! İstanbul ve Ankara'da 103 can kaybı

Ankara ve İstanbul'da toplam 103 kişi hayatını kaybetti
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup

Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
Ankette büyük sürprizler var! İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler

İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler

Osmaniye'de Oğul, Babasını Baltayla Öldürdü

Osmaniye'de Oğul, Babasını Baltayla Öldürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 29 yaşındaki Halil Canlı, tartıştığı 80 yaşındaki babası Mehmet Canlı'yı baltayla darp ederek öldürdü. Olay sonrası Halil Canlı jandarma ekiplerine teslim oldu.

Osmaniye'de 29 yaşındaki Halil Canlı tartıştığı babasını baltayla darp ederek öldürdü.

Olay, Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Böcekli beldesinde Demirciler Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Halil Canlı ve babası Mehmet Canlı(80) ile nedeni bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonuncu Halil Canlı elinde bulunduğu baltayla babasını darp ederek öldürdü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Babasını öldüren Halil Canlı jandarma ekiplerine teslim oldu. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Garip filminin Fatoş'unun son hali şoke etti
img

Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı! Komşunun uykuları kaçtı
img

Netanyahu'nun önerisi Suudileri küplere bindirecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ege'deki depremler sonrası İzmir'de çekilen görüntü endişelendirdi

Ege'deki depremler sonrası İzmir'de çekilen görüntü endişelendirdi
Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf isyan etti: Sadece nakliye parası çıkıyor

Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf duruma isyan etti
Esnek çalışma modelinin detayları belli oldu

Türkiye'de tatil gün sayısı artacak
Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü

Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü
16 gündür aranan kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı

Kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı
İtalyan devi Osimhen'e kancayı attı

Galatasaraylıları kahredecek haber

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.