Osmaniye'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Osmaniye'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 19 yaşındaki Alihan Kırat ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki Alihan Kırat hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Düziçi ilçesi Pirsultanlı-Güzelyurt yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alihan Kırat idaresindeki motosiklet sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklette bulunan 19 yaşındaki Alihan Kırat ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kırat, hastaneye kaldırıldı. Ancak, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen genç sürücü yaşam savaşını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE


