Osmaniye'de motosiklet kazası kamerada

Güncelleme:
Düziçi ilçesinde aynı istikamette ilerleyen iki motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde aynı istikamette seyreden 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Düziçi ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi, Refik Cesur Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamete giden 2 motosiklet seyir halinde olan 2 motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada 2 motosiklet sürücüsü de yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

