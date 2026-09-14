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Osmaniye’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Osmaniye’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bahçe ilçesi Çamlıca Mahallesi yeni toplu konutlar bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet ile otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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