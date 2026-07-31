Osmaniye’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı