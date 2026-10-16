Haberler

Osmaniye'de Mehmet Çabuk soruşturmasında insana ait olabilecek kemik bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'de Mehmet Çabuk soruşturmasında insana ait olabilecek kemik bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de 10 yıl önce kaybolan Mehmet Çabuk'un öldürülmesine ilişkin soruşturmada, şüphelinin itirafıyla Akyar köyündeki evin bahçesinde insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Kemiklerin Çabuk'a ait olup olmadığı inceleniyor, soruşturma sürüyor.

Osmaniye'de 10 yıl önce kaybolan Mehmet Çabuk'un öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, şüphelinin itirafı üzerine bir evin bahçesinde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 2016 yılında 27 yaşındayken kaybolan Mehmet Çabuk'tan bir daha haber alınamadı. Olayın yeniden gündeme gelmesinin ardından Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, başka bir suçtan cezaevinde bulunan İbrahim Ozan D. (35), Çabuk'u öldürerek annesine ait evin bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine Akyar köyündeki adrese sevk edilen polis ve jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak iş makinesiyle kazı çalışması gerçekleştirdi. Şüphelinin gösterdiği noktada yapılan aramalarda insana ait olduğu düşünülen kemik parçalarına rastlandı.

Bulunan kemik parçalarının Mehmet Çabuk'a ait olup olmadığının belirlenmesi için inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 41 sitede yayınlandı.
İmamoğlu mahkemede rakam verdi! İşte savunmasının 3. gününde anlattıkları

İmamoğlu mahkemede rakam verdi! İşte savunmasında anlattıkları
Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Galatasaray'da ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şarkıcı Soner Olgun hayatını kaybetti

Ünlü sanatçıdan acı haber
Kış kapıyı erken çaldı! İstanbul'un yanı başı beyaza büründü

Kış kapıyı erken çaldı! İstanbul'un yanı başı beyaza büründü
İspanya Başbakanı Sanchez'e soruşturma açıldı

Hiç beklemiyordu! O konuşma başını yaktı
İsmail Kartal'ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı

Ne yaptın hocam? 6-0 sonrası dedikleri kriz çıkardı
9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara! İçeri giren polislerin kanı dondu

9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara! İçeri giren polislerin kanı dondu
Sel felaketinin ardından İstanbul'un barajlarında tablo değişti! 2 günde 10 puan

Sel felaketinin ardından İstanbul'un barajlarında tablo değişti
Yollar ona yetmedi! Elon Musk uçan Tesla'yı tanıttı

Otomobil dünyasını sarsacak! Herkes Musk'ın yeni aracını konuşuyor