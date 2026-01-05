Osmaniye'de mandalina yüklü kamyonette çıkan yangın söndürüldü

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde mandalina yüklü kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Bahçe ilçesi Kızlaç Tüneli yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 AKN 41 plakalı mandalina yüklü kamyonetin motor bölümünde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, kamyonette maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - OSMANİYE