Haberler

Osmaniye'de mandalina yüklü kamyonette çıkan yangın söndürüldü

Osmaniye'de mandalina yüklü kamyonette çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahçe ilçesinde mandalina yüklü bir kamyonetin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmadı, ancak maddi hasar meydana geldi.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde mandalina yüklü kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Bahçe ilçesi Kızlaç Tüneli yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 AKN 41 plakalı mandalina yüklü kamyonetin motor bölümünde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, kamyonette maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD'li Senatör Graham, Maduro ile ilgili Türkiye iddiasını doğruladı

Senatör Maduro iddiasını doğruladı, Trump kafasıyla onay verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğuz Aydın'ın sözleşmesindeki Galatasaray maddesi ortaya çıktı

Sözleşmesindeki Galatasaray maddesi ortaya çıktı
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü

Taraftar adını haykırıyordu! Efsane isim Fenerbahçe'ye geri döndü
Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam

O da artık lüks oldu! Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam
Oğuz Aydın'ın sözleşmesindeki Galatasaray maddesi ortaya çıktı

Sözleşmesindeki Galatasaray maddesi ortaya çıktı
Yılbaşı gecesi Gömeç'te restoranda cinayete kurban giden talihsiz adam: Artık hiç kimseyi kaybetmeyelim

Yeni yıl dileklerini söyledikten saniyeler sonra cinayete kurban gitti
Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi: Çok konforlu

Ünlü oyuncudan tesettür yorumu: Çok konforlu