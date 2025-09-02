Osmaniye'de Lüks Cip ile Kamyonet Çarpıştı: 4 Yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde lüks ciple kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi'ndeki Şehit Astsubay Mehmet Burak Demirci Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü öğrenilemeyen 01 BPN 01 plakalı cip ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne ait kamyoneti çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE