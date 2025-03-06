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Osmaniye'de Kule Vinç Devrildi: Operatör Hayatını Kaybetti

Osmaniye'de Kule Vinç Devrildi: Operatör Hayatını Kaybetti
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Osmaniye'nin Cevdetiye Beldesi'nde bir inşaatta meydana gelen olayda, kule vinç operatörü Bayram Çil vinçin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'de bir inşaatta devrilen kule vincin operatörü hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Cevdetiye Beldesi'nde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vinç operatörü Bayram Çil'in kullanmakta olduğu vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Vincin devrilmesiyle vinç operatörü Bayram Çil, olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan, vincin boş alana düşmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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