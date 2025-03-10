Osmaniye'de Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı: Sürücü Yaralı
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı refüje çıkarak kaza yaptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'de kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Kaza, Bahçe ilçesi sanayi bölgesinde meydana geldi. Emre D. idaresindeki 79 ABY 706 plakalı Opel Insıgnıa marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Emre D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE