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Osmaniye'de Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı: Sürücü Yaralı

Osmaniye'de Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı: Sürücü Yaralı
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Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı refüje çıkarak kaza yaptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Bahçe ilçesi sanayi bölgesinde meydana geldi. Emre D. idaresindeki 79 ABY 706 plakalı Opel Insıgnıa marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Emre D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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