Osmaniye'de Konteyner Yangını: Maddi Hasar Meydana Geldi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesinde Cebrail Pekcalar'a ait konteynerde yangın çıktı. Konteynerden çıkan dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, konteynerde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE