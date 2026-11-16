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Osmaniye'de KGYS ve dronlu denetimde kavşak ihlalleri ve kazalar görüntülendi

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Osmaniye'de KGYS ve dronlu denetimde kavşak ihlalleri ve kazalar görüntülendi Haber Videosunu İzle
Osmaniye'de KGYS ve dronlu denetimde kavşak ihlalleri ve kazalar görüntülendi
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Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü kent genelindeki kavşaklarda KGYS ve dron destekli trafik denetimi yaptı. Denetimde sağından geçme, kavşakta duraklama ve park, hatalı sollama ile hız azaltmama ihlalleri tespit edildi; kazalar görüntülendi ve sürücülere idari para cezası uygulandı.

Osmaniye'de polis ekiplerince KGYS kameraları ve dron desteğiyle gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kavşaklarda yapılan kural ihlalleri ve bu ihlaller nedeniyle meydana gelen trafik kazaları saniye saniye görüntülendi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak ve trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla kent genelindeki kavşaklarda denetim gerçekleştirdi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ve dronla yapılan denetimlerde, araçların sağından geçilmesi, kavşaklarda duraklama ve park yapılması, hatalı sollama ve kavşaklara yaklaşırken hızın azaltılmaması gibi ihlaller tespit edildi. Kameralara yansıyan görüntülerde, sürücülerin kural ihlalleri sonucu meydana gelen trafik kazaları da yer aldı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere idari para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sürücülere şerit izleme, şerit değiştirme ve sollama kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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