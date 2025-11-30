Haberler

Osmaniye'de Kamyonet Kundaklama Olayında İki Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Osmaniye'de bir kamyonetin kundaklanmasıyla ilgili olarak polis, 165 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek iki şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan A.A.K. ve E.C., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Osmaniye'de bir kamyonetin kundaklanmasıyla ilgili yürütülen geniş çaplı çalışmada, 165 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, olayın faillerini tespit ederek yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım'da Ahmet Yesevi Mahallesi'nde park halindeki bir kamyonetin ateşe verilmesi üzerine çalışma başlattı. Olay yerinin çevresindeki ve kent genelindeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, 47 farklı kameradan elde edilen toplam 165 saatlik görüntüyü analiz etti. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin bir akaryakıt istasyonundan bidonla benzin aldıkları, ardından molotofkokteyli hazırlayarak park halindeki kamyonete attıkları anlaşıldı. Kimlikleri belirlenen A.A.K. ve E.C. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kararlılık vurgusu

Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

