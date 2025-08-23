Osmaniye'de Kamyon Park Halindeki Araçla Çarpıştı, Yaralı Yok

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde, yokuştan inen bir kamyon park halindeki otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Hasanbeyli ilçesi Alman Pınarı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilmeyen 01 L 4187 plakalı kamyon yokuş aşağı inerek sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan otomobile arkadan çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. - OSMANİYE

