Osmaniye'de kaçak kazı yapan 6 kişi dronla yakalandı

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde kaçak kazı yaptıkları dronla tespit edilen 6 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Toprakkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Karataş Mahallesi Süleyman Dede Türbesi mevkisinde dron destekli denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontroller sırasında, yaklaşık 20 dönümlük zeytinlik alan içerisinde bir noktada kaçak kazı yapıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla bölgede bulunan 6 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde, yaklaşık 2 metre derinliğinde çukur açıldığı belirlenirken, kazıda kullanılan çok sayıda kazma, kürek ve çeşitli teknik ekipman ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
