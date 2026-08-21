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Jandarmadan Osmaniye'de 138 Olayda 128 Gözaltı

Jandarmadan Osmaniye'de 138 Olayda 128 Gözaltı
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Osmaniye'de jandarma ekipleri son bir haftada 138 asayiş olayına müdahale ederek 128 şüpheliyi gözaltına aldı, çeşitli suçlardan aranan 11 kişiyi yakaladı. Operasyonlarda silah, kaçak sigara ve uyuşturucu ele geçirildi.

Osmaniye'de jandarma ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında, meydana gelen 138 olayla ilgili 128 şüpheli gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan aranan 11 kişi de yakalandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 10-16 Ağustos tarihleri arasında kent genelindeki sorumluluk bölgesinde asayiş uygulamaları ve operasyonlar gerçekleştirildi. Bir haftalık çalışmalar kapsamında meydana gelen 138 asayiş olayıyla ilgili 128 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 tabanca, 2 av tüfeği, 3 bin 700 paket kaçak sigara, 350 paket ısıtılmış tütün mamulü, 20 gram bonzai ve 67 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda ise ifadeye yönelik aranma kaydı bulunan 5 kişi yakalandı. Ayrıca 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi ile 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 6 hükümlü yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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