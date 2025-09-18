Osmaniye'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çalıştığı inşaatın 4. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden bir inşaatın 4'üncü katında çalışan sıva ustası Mustafa Kızılaslan (52), dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan Kızılaslan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kızılaslan kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE