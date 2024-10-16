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Osmaniye'de İnşaat Kazası: Bir İşçi Ağır Yaralandı

Osmaniye'de İnşaat Kazası: Bir İşçi Ağır Yaralandı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir inşaat alanında meydana gelen iş kazasında 50 yaşındaki işçi Özcan Can, vinç altında kalarak ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir inşaat alanında meydana gelen iş kazasında bir işçi, vinç altında kalarak ağır yaralandı.

Kaza, Düziçi-Osmaniye karayolunun Çamiçi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 50 yaşındaki Özcan Can isimli işçi, çalıştığı şantiyede vinçle yük kaldırma işlemi sırasında geri gelen vincin çarpması sonucu ciddi şekilde yaralandı. Olayın hemen ardından kazaya karışan vinci kullanan sürücü Ali A., 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık görevlilerince yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun kritik olduğu öğrenilen Özcan Can, Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler İş Kazası osmaniye 3-sayfa Düziçi İnşaat Sağlık Hukuk Kaza

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