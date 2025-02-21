Osmaniye'de İnşaat Çukuruna Düşen Genç Kurtarıldı

Osmaniye'de pazar alanı içinde yapımı devam eden 6 metrelik depo inşaatına düşen Muhammed Salih, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Düziçi ilçesi Uzunbanı Mahallesi Arif Usta Sokak'ta bulunan Cuma Pazarı alanının içinde meydana geldi. Cuma Pazarı içinde yapımı devam eden depo inşaatı çukurunu fark etmeyen Suriye uyruklu Muhammed Salih, 6 metre yükseklikten düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuyuya düşen Muhammed Salih, uzun uğraşlar sonucunda çıkarılarak olay yerinde bekletilen ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. - OSMANİYE