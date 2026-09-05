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Düziçi'nde kavşakta çarpışma: 3 yaralı

Düziçi'nde kavşakta çarpışma: 3 yaralı
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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Düziçi ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Çevre Yolu üzerinde, bir akaryakıt istasyonu önündeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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