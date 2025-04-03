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Osmaniye'de Hurda Yüklü Tır Park Halindeki Araçların Üzerine Devrildi

Osmaniye'de Hurda Yüklü Tır Park Halindeki Araçların Üzerine Devrildi
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Osmaniye'de hurda yüklü bir tır, dönüş yaptığı sırada devrilerek yol kenarında park halindeki araçların üzerine düştü. Kazada yaralı yok ancak 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

Osmaniye'de hurda yüklü tır virajı alamayınca yol kenarında park halinde bulunan araçların üzerinde devrildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Osmaniye Tüysüz Beldesi Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen hurda yüklü kamyon döner kavşaktan dönüş yaptığı sırada sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan park halindeki araçların üzerine devrildi. Yaralının olmadığı kazada 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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