Osmaniye'de Hurda Yüklü Tır Park Halindeki Araçların Üzerine Devrildi
Osmaniye'de hurda yüklü bir tır, dönüş yaptığı sırada devrilerek yol kenarında park halindeki araçların üzerine düştü. Kazada yaralı yok ancak 3 araçta maddi hasar meydana geldi.
Osmaniye'de hurda yüklü tır virajı alamayınca yol kenarında park halinde bulunan araçların üzerinde devrildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Osmaniye Tüysüz Beldesi Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen hurda yüklü kamyon döner kavşaktan dönüş yaptığı sırada sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan park halindeki araçların üzerine devrildi. Yaralının olmadığı kazada 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - OSMANİYE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa