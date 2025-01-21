Osmaniye'de Gece Yangın: İş Yeri Kısmen Zarar Gördü
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen işyeri yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar oluştu ve polis yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gece saatlerinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı üzerinde bir iş yerinden duman çıktığını görenler durumu hemen 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle iş yerinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, polis yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE