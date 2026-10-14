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Osmaniye'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı

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Osmaniye'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı
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Osmaniye'de 9 Ekim'de 13 adrese düzenlenen fuhuş operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ekonomik ve sosyal açıdan zor durumda bulunan kişileri maddi sıkıntılarından faydalanarak fuhşa yönlendirdikleri, fuhşa aracılık ettikleri ve komisyon karşılığında gelir elde ettikleri öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 9 Ekim'de belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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