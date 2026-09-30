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Osmaniye'de forklifti çalıp parçalayan 3 şüpheli 168 saatlik incelemeyle tutuklandı

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Osmaniye'de forklifti çalıp parçalayan 3 şüpheli 168 saatlik incelemeyle tutuklandı
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Osmaniye'de yol yapımında kullanılan bir firmaya ait forklift iş makinesini çalıp köy yakınında parçalara ayıran 3 şüpheli, jandarmanın 168 saatlik kamera incelemesi sonucu 29 Eylül'de yakalandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Osmaniye'de yol yapım çalışmasında kullanılan bir firmaya ait forklift iş makinesini çalarak köy yakınında parçalara ayırdıkları belirlenen 3 şüpheli, jandarmanın 168 saatlik kamera görüntüsünü incelemesi sonucu yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 22 Eylül'de Osmaniye-Kadirli arasında devam eden yol yapım çalışmaları sırasında bir firmaya ait forklift iş makinesi çalındı. Olayın ardından Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırma ve 168 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelemesinde, forkliftin 3 şüpheli tarafından gece saatlerinde çalındığı, köy yolları üzerinden bir köyün yakınına götürülerek burada parçalara ayrıldığı tespit edildi. Çalışmalar sonucu Ç.İ., A.Ş.A. ve O.D. 29 Eylül'de yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgoksaluzuntas:

tutuklanmaları fazla bir şey değiştirmez.! unutamayacakları bir ceza verilmeli.!

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