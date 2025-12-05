Haberler

Osmaniye'de 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza görüntülendi

Osmaniye'de 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza görüntülendi
Güncelleme:
Osmaniye'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.

Osmaniye'de 3 aracın karıştığı feci trafik kazasına ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralanmıştı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi İskender Türkmen Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. idaresindeki 46 FE 830 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen Ö.A.'nın kullandığı 27 HY 125 plakalı ticari araç ve A.K. yönetimindeki 31 AT 080 plakalı otomobille çarpışarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Ahmet Yaybel (56) ve Muhammet Yaybel'in (10) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 7 kişi ise ambulanslarla hastanede tedaviye alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
