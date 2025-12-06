Haberler

Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 6 ölü, 11 yaralı

Güncelleme:
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, sıkışan yolcuları kurtarmak için çalıştı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen feci kazada yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Şanlıurfa-Adana otoyolunun Bahçe ilçesi sınırlarındaki Ayranlı Tüneli'ne yaklaşık 2 kilometre kala, Gaziantep istikametinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün henüz belirlenemeyen 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden 06 CSZ 652 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste büyük hasar oluştu, bazı yolcular araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, sıkışan yolcuları uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde 6 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 11 kişi ise ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otoyolun Gaziantep yönü, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
