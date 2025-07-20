Osmaniye'de Evde Adalet Hizmeti Uygulaması Gerçekleştirildi

Osmaniye'de Evde Adalet Hizmeti Uygulaması Gerçekleştirildi
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Adalet Bakanlığı'nın 'Evde Adalet Hizmeti' uygulaması kapsamında Osmaniye'de sağlık sorunları nedeniyle mahkemeye gidemeyen bir müştekinin ifadesi evinde alındı. Mahkeme heyeti müştekinin evine giderek ifadeleri topladı.

'Evde Adalet Hizmeti' uygulaması üzerine Osmaniye'de müştekinin ifadesinin alınması için evinde mahkeme kuruldu.

Adalet Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Evde Adalet Hizmeti' uygulamasıyla, sağlık sorunları veya yaşlılık nedeniyle mahkemeye gelemeyen vatandaşların ifadesinin evlerinde alınması sağlanarak, yargılamalarda gecikmelerin önüne geçiliyor. Adalet hizmetlerinden memnuniyetin artırılmasını hedefleyen 'Evde Adalet Hizmeti' uygulaması bu kez Osmaniye'de gerçekleştirildi.

Osmaniye 5. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, sağlık sorunları nedeniyle taraf oldukları duruşmaya katılamayan müştekinin evine giderek, 'Evde Adalet Hizmeti' kapsamında ifadesini aldı. Osmaniye 5. Asliye Ceza Mahkemesi, tehdit, basit yaralama ve hakaret suçlarından müşteki olan Selahaddin Alban'ı ifadeye çağırdı. Ancak sağlık sorunları nedeniyle adliyeye gidemeyen müşteki, dilekçeyle mahkemeye mazeret bildirdi. Bunun üzerine mahkeme hakimi, müştekinin Adalet Bakanlığınca uygulamaya konulan 'Evde Adalet Hizmeti' kapsamında ifadesinin alınmasına karar verdi.

Karar üzerine 5. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Ebubekir Rözgar, katip ve mübaşirden oluşan mahkeme heyeti, adliyeye 5 kilometre uzaklıkta ikamet eden müşteki Selahaddin Alban'ın ifadesini ve onun bakımını üstlenen tanık Ayşe Alban'ın beyanını aldı. Mahkeme heyeti, ifadelerin alınmasının ardından adliyeye geri döndü. Adalet Bakanlığı'nın, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında adalete erişimin güçlendirilmesi ve eşit bir şekilde sağlanması amacıyla; engelli, yaşlı ve yatağa bağımlı hastalara ilişkin yürüttüğü 'Evde Adalet Hizmeti', kolaylık sağlıyor.

Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre de hastalık veya engelleri nedeniyle duruşmaya katılması mümkün olmayan vatandaşların, mahkemelerce evlerinde dinlenebilmesine imkan sağlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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