Osmaniye'de Elektrikli Araç Yangını: İtfaiyenin Mücadelesi Yetersiz Kaldı

Osmaniye'de işyeri içerisinde park halinde bulunan elektrikli otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren mücadelesine rağmen sönmeyen yangın, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yangın, Adnan Menderes Mahallesi küçük sanayi sitesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, PVC işiyle uğraşan Veysel Güllü'ye ait elektrikli otomobilden işyeri içerisinde park halindeyken birden dumanlar yükseldi. Dumanı fark eden Güllü ve işyeri çalışanları durumu itfaiye bildirdi. İtfaiyenin gelmesiyle müdahale edilen araç çevredeki vatandaşların yarımıyla halatlarla işyeri dışına çıkarıldı. Bir anda işyerini kaplayan dumanlar arasında otomobili dışarı çıkaran vatandaşlar muhtemel bir facianın önüne geçti. Yanan otomobil forklift üzerinde müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürmek için saatlerce mücadele verdi.

"3 itfaiye 2 saat uğraşmasına rağmen söndüremedi"

Aracın bataryası tamamen bitene kadar 2 saat boyunca yandığını ifade eden araç sahibi Veysel Güllü, "Aracımızın hiçbir sıkıntısı yoktu. Bir yıldır biniyorduk, hiçbir sorunu yokken duman çıktığını gördük. Arabaya müdahale etmeye koştuk. Araç iş yerimizin içindeydi şarjda falan değildi normal duruyordu. Arkadaşlarıma yardımıyla iş yerlerinden dışarı çıkarmaya çalıştık. Bizim için sıkıntı olan bu elektrikli arabaların sönmemesiymiş. Allah razı olsun devletimizin 3 tane itfaiyesi geldi. 3 itfaiye 2 saat uğraşmasına rağmen söndüremedi. Servisini de aradık, bu arabayla ilgili yapacak bir şey yok mu dediğimizde 'Bataryalı araçlar, batarya bitene kadar yanar' dediler. Suyun içine koysan da yanar diyor. Bunu da öğrenmiş olduk. Gece olsaydı Allah korusun işlerimiz yanabilirdi. İşyerimiz 40-50 milyon sermayeli bir iş içerisinde 20-30 milyonluk malımız vardı. Çok şükür iş yerimizde bir şey olmadı, cana bir şey olmadı tek tesellimiz bu oldu. Arkadaşlarımıza, itfaiyemize teşekkür ediyorum. Sanayi esnaflarımız veya itfaiyemiz gerekenleri yaptı. Üzgünüz ama yapacak bir şey yok" dedi. - OSMANİYE