Osmaniye’de elektrik direğine kamera takarken akıma kapılan işçi ağır yaralandı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde elektrik direğine kamera montajı yaptığı sırada akıma kapılan 19 yaşındaki işçi ağır yaralandı.

Olay, Bahçe ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir şirkette çalışan 19 yaşındaki Engin Ş., elektrik direğine kamera montajı yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan işçiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Engin Ş., ambulansla Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Engin Ş., burada yapılan müdahalenin ardından Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı