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Osmaniye'de El-Kaide operasyonu: 1 tutuklama

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Osmaniye'de El-Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan C.Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Osmaniye'de El-Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 yaşındaki C.Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü El-Kaide'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 29 Haziran'da operasyon düzenledi. Örgütle irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen C.Z., Kerimli köyünde saklandığı adrese gerçekleştirilen baskında gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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