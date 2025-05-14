Osmaniye'de Dolu Yağışı Zarar Verdi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan dolu yağışı, etrafı beyaza bürüdü ve tarım arazilerine zarar verdi. Kuzey köylerinde yoğun bir dolu yağışı gözlemlendi.
Osmaniye'de dolu yağışı etkili oldu
OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dolu yağışı sonrası etraf kar yağmışcasına beyaza büründü. Kadirli ilçesinde öğleden sonra bastıran sağanak yağmur yerini kısa sürede dolu yağışına bıraktı. İlçenin kuzey köyleri olan Tahta, Değirmendere, Yenigün, Oruçbey köylerinde dolu yağışı etkili oldu . Aralıksız bir saate yakın yağan dolu yağışı sonrası etraf kar yağmışcasına beyaza büründü. Yağan dolu, ekili tarım arazilerine ve meyve ağaçlarına zarar verdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK ŞAVRAN - 3.Sayfa