İstanbul'daki zirve öncesi AB'den Putin'e yeni 'yaptırım' darbesi

İstanbul'daki zirve öncesi Putin'e yeni darbe! Kara listeye alındılar
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı

Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosu: Dört kişi tutuklandı
Trump yine istediğini aldı! Katar ile Boeing arasında 200 milyar dolarlık anlaşma

Katar'dan da istediğini aldı! Boeing tarihinin en büyük anlaşması
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

Osmaniye'de Dolu Yağışı Zarar Verdi

Osmaniye'de Dolu Yağışı Zarar Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan dolu yağışı, etrafı beyaza bürüdü ve tarım arazilerine zarar verdi. Kuzey köylerinde yoğun bir dolu yağışı gözlemlendi.

Osmaniye'de dolu yağışı etkili oldu

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dolu yağışı sonrası etraf kar yağmışcasına beyaza büründü. Kadirli ilçesinde öğleden sonra bastıran sağanak yağmur yerini kısa sürede dolu yağışına bıraktı. İlçenin kuzey köyleri olan Tahta, Değirmendere, Yenigün, Oruçbey köylerinde dolu yağışı etkili oldu . Aralıksız bir saate yakın yağan dolu yağışı sonrası etraf kar yağmışcasına beyaza büründü. Yağan dolu, ekili tarım arazilerine ve meyve ağaçlarına zarar verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK ŞAVRAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin 'doğal gaz kokusuna baktır' mesajını görmemezlikten gelmiş

İtfaiye erinden itiraf geldi! Eşi yangından önce defalarca uyarmış
Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı! İlk 11'ler belli oldu

Dev final'de 11'ler açıklandı! Galatasaray'da sürpriz var
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi

Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton imha edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.