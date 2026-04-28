Osmaniye'de ayağına mangal şişi saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı

Osmaniye'de ayağına mangal şişi saplanan küçük çocuk, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, küçük çocuğun ayağına mangal şişi saplandı. İhbar üzerine bölgeye ilk olarak sağlık ekipleri sevk edildi. Durumun ciddiyeti üzerine olay yerine itfaiye ekipleri de yönlendirildi.İtfaiye ekipleri, çocuğun ayağına saplanan mangal şişinin uzun kısmını keserek müdahalede bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı