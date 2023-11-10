Osmaniye'de annesinin cenazesini kaçıran oğlu Adıyaman'da yakalandı

Osmaniye'de vefat eden annesinin cenazesinin bulunduğu aracı kaçıran M.C.K, Adıyaman'da jandarma ekiplerince yakalandı. Annenin defnedilmesini istemeyen M.C.K, özel bir firmaya ait cenaze aracını kaçırarak kayıplara karışmıştı. Jandarma ekipleri, aracı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde durdurdu ve M.C.K'yi gözaltına aldı.

Osmaniye'de vefat eden annesinin cenazesinin bulunduğu aracı defin için mezarlığa götürülürken kaçıran oğlu, Adıyaman'da jandarma ekiplerince yakalandı.

Vefat eden annesinin Osmaniye'de defnedilmesini istemeyen M.C.K, annesinin cenazesinin bulunduğu özel bir firmaya ait 06 YA 6583 plakalı cenaze aracını kaçırarak kayıplara karıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine güvenlik güçlerince aracın bulunması için çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, aracı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Çatalağaç köyünde durdurdu.

Ekipler, M.C.K'yi gözaltına aldı.